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Происшествия 15 апреля 2024 17:25

Появилось видео смертельного ДТП в Лениногорске, где погибла пожилая велосипедистка

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Госавтоинспекция Татарстана опубликовала видео смертельного наезда на пенсионерку в Лениногорске.

На кадрах видно, что женщина выехала на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и в этот момент ее сбил автомобиль.

Напомним, что трагедия случилась на Гагарина 12 апреля. 75-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

#Лениногорск
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