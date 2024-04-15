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Появилось видео смертельного ДТП в Лениногорске, где погибла пожилая велосипедистка
Госавтоинспекция Татарстана опубликовала видео смертельного наезда на пенсионерку в Лениногорске.
На кадрах видно, что женщина выехала на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и в этот момент ее сбил автомобиль.
Напомним, что трагедия случилась на Гагарина 12 апреля. 75-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.
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