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Появилось видео смертельного ДТП, где сбили двух пешеходов в Менделеевском районе РТ
Появилось видео с трассы М7 в Менделеевском районе, где вчера сбили двух пешеходов - один из них погиб на месте.
На видео видно, как три человека переходят дорогу по пешеходу на 13-м километре трассы в районе остановки Мунайка. Одна женщина шла позади и чудом успела вовремя остановиться.
На двух других пешеходов налетела «Лада Веста».
«Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП 49-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую увезли в БСМП.
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