Появилось видео смертельного ДТП, где сбили двух пешеходов в Менделеевском районе РТ

Появилось видео с трассы М7 в Менделеевском районе, где вчера сбили двух пешеходов - один из них погиб на месте.

На видео видно, как три человека переходят дорогу по пешеходу на 13-м километре трассы в районе остановки Мунайка. Одна женщина шла позади и чудом успела вовремя остановиться.

На двух других пешеходов налетела «Лада Веста».

«Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП 49-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую увезли в БСМП.