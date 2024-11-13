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Происшествия 13 ноября 2024 14:49

Появилось видео смертельного ДТП, где сбили двух пешеходов в Менделеевском районе РТ

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Появилось видео с трассы М7 в Менделеевском районе, где вчера сбили двух пешеходов - один из них погиб на месте.

На видео видно, как три человека переходят дорогу по пешеходу на 13-м километре трассы в районе остановки Мунайка. Одна женщина шла позади и чудом успела вовремя остановиться.

На двух других пешеходов налетела «Лада Веста».

«Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП 49-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую увезли в БСМП.

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