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Появилось видео с взрывчаткой, которую везли из Грузии в Россию
Органы государственной безопасности Грузии опубликовали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую намеревались использовать для совершения терактов на территории РФ.
На записи видны взрывные устройства, детонаторы и специалисты, которые работают на месте.
Напомним, в понедельник Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в стране был задержан груз с шестью взрывными устройствами, который перевозили из Одессы в Воронеж.
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