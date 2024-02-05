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Происшествия 5 февраля 2024 16:57

Появилось видео с взрывчаткой, которую везли из Грузии в Россию

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Органы государственной безопасности Грузии опубликовали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую намеревались использовать для совершения терактов на территории РФ.

На записи видны взрывные устройства, детонаторы и специалисты, которые работают на месте.

Напомним, в понедельник Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в стране был задержан груз с шестью взрывными устройствами, который перевозили из Одессы в Воронеж.

#Грузия
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