Появилось видео с оперативного заседания, которое прошло после крушения самолета в РТ

Накануне после крушения самолета L-410 Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел в Мензелинске оперативное заседание.

Президент республики отметил, что все вопросы, связанные с самой трагедией, а также помощью семьям пострадавших и погибших находится на постоянном контроле.

«Все вопросы взяты на контроль. Если нужен будет борт МЧС – готовность есть. Надо очень оперативно отработать», - подчеркнул Президент Татарстана.

Напомним, что трагедия произошла накануне утром. Легкий целевой самолет L-410 потерпел крушение под Мензелинском. Жертвами катастрофы стали 16 человек. Еще шестеро получили травмы.