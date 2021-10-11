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Ру Тат
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11 октября 2021  13:28
Полина Шевчук

Появилось видео с оперативного заседания, которое прошло после крушения самолета в РТ

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Накануне после крушения самолета L-410 Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел в Мензелинске оперативное заседание. 

Президент республики отметил, что все вопросы, связанные с самой трагедией, а также помощью семьям пострадавших и погибших находится на постоянном контроле.

«Все вопросы взяты на контроль. Если нужен будет борт МЧС – готовность есть. Надо очень оперативно отработать», - подчеркнул Президент Татарстана.

Напомним, что трагедия произошла накануне утром. Легкий целевой самолет L-410 потерпел крушение под Мензелинском. Жертвами катастрофы стали 16 человек. Еще шестеро получили травмы. 

 

#крушение самолета #Президент РТ #Авиакатастрофа в Мензелинске
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