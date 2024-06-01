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Появилось видео с места тушения горевших поддонов в Казани
В Казани пожарные расчеты полностью потушили возгорание на Южно-Промышленной 30, где на открытой территории горели штабели деревянных поддонов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Из-за большого объема горючих материалов и их плотного складирования ликвидация последствий пожара была связана с масштабной проливкой и разборкой конструкций.
В настоящее время причины возникновения пожара устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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