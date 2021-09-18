Появилось видео с места страшной аварии под Казанью, в которой погиб один человек

В распоряжении ИА «Татар-информ» появились жуткие кадры с места ДТП в Боровом Матюшино, где Mitsubishi вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

На записи видно, как на обочине стоит иномарка, от которой целым осталась только передняя часть. Рядом на дороге лежит мужчина, а в искореженном салоне видно тело еще одного мужчины.

Фото: © очевидцы

Очевидцы сообщают, что автомобиль несколько раз перевернулся, а после врезался в дерево.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Боровом Матюшино кроссовер вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Один человек погиб и еще один пострадал.

Пострадавшего в аварии доставили в Республиканскую клиническую больницу.

«Мужчина в сознании. В настоящее время его обследуют торакальные и абдоминальные хирурги и нейрохирурги», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.