Появилось видео с места страшной аварии под Казанью, в которой погиб один человек
В распоряжении ИА «Татар-информ» появились жуткие кадры с места ДТП в Боровом Матюшино, где Mitsubishi вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.
На записи видно, как на обочине стоит иномарка, от которой целым осталась только передняя часть. Рядом на дороге лежит мужчина, а в искореженном салоне видно тело еще одного мужчины.
Очевидцы сообщают, что автомобиль несколько раз перевернулся, а после врезался в дерево.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Боровом Матюшино кроссовер вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Один человек погиб и еще один пострадал.
Пострадавшего в аварии доставили в Республиканскую клиническую больницу.
«Мужчина в сознании. В настоящее время его обследуют торакальные и абдоминальные хирурги и нейрохирурги», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.