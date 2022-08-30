Появилось видео с места страшного ДТП под Ярославлем, где погибла бригада медиков скорой

Страшная авария произошла сегодня около десяти утра у деревни Воробино под Ярославлем, сообщает ТАСС.

Здесь столкнулись бензовоз и карета скорой помощи. От мощного удара произошел розлив топлива и обе машины вспыхнули. На данный момент известно, что в результате ДТП погибла бригада медиков. По уточненным данным, количество жертв ДТП достигло 4 человек.



Фото: © скриншот с видео

Кроме того, огонь перекинулся на два жилых дома, которые расположены у трассы. Площадь пожара составляет порядка 200 кв. метров.



Фото: © скриншот с видео

На месте работают сотрудники ГИБДД, медики и пожарные.

