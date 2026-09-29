Появилось видео с места смертельного ДТП, где Chevrolet влетел под грузовик в РТ
Смертельное ДТП в Казани
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Восстания в Казани. Новые сведения об аварии, а также видео и фотографии обнародовала городская Госавтоинспекция.
Как ранее сообщал «Татар-информ», водитель легковушки Chevrolet влетел под грузовик, стоявший на автобусной полосе. Пассажир иномарки погиб.
Согласно новым данным, погибшему мужчине было 38 лет, он скончался на месте от полученных травм. 36-летнего водителя Chevrolet доставили в больницу. Водитель грузовика MAN в момент аварии отсутствовал, припарковав большегруз на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта.