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Появилось видео с места обрушения многоэтажки в Астрахани
Появились кадры из Астрахани, где обрушились два подъезда многоэтажного дома. Видео с места происшествия опубликовал губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завалов в Астрахани после обрушения двух подъездов жилого дома.
Ранее мы сообщали, что в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома.
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