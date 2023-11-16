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Руc Тат
Происшествия 16 ноября 2023 18:30

Появилось видео с места обрушения многоэтажки в Астрахани

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Появились кадры из Астрахани, где обрушились два подъезда многоэтажного дома. Видео с места происшествия опубликовал губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завалов в Астрахани после обрушения двух подъездов жилого дома.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома.

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