Появилось видео с места обрушения многоэтажки в Астрахани

Появились кадры из Астрахани, где обрушились два подъезда многоэтажного дома. Видео с места происшествия опубликовал губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завалов в Астрахани после обрушения двух подъездов жилого дома.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома.