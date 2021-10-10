Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Появилось видео с места крушения самолета под Мензелинском. На месте проившествия работают все аварийные службы.

«Парашютисты упали на производственную базу. Умерших много, количество пока точно не известно. На месте работают все аварийные службы. Прибыли скорые из Мензелинска и Набережных Челнов», — об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор газеты «Мензеля» Ильдус Шагиев.

Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинском районе Республики Татарстан поступило в 9.11, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».