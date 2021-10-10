news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 октября 2021  10:46
Эльза Кузнецова

Появилось видео с места крушения самолета под Мензелинском

news_top_970_100
Появилось видео с места крушения самолета под Мензелинском
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Появилось видео с места крушения самолета под Мензелинском. На месте проившествия работают все аварийные службы.

«Парашютисты упали на производственную базу. Умерших много, количество пока точно не известно. На месте работают все аварийные службы. Прибыли скорые из Мензелинска и Набережных Челнов», — об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор газеты «Мензеля» Ильдус Шагиев.

Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинском районе Республики Татарстан поступило в 9.11, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

 

#упал самолет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное