Прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета под Мензелинском

Приволжская транспортная прокуратура опубликовала видео с места крушения легкого многоцелевого самолета Л-410 под Мензелинском. На кадрах видны обломки воздушного судна, залитые пеной. Возле стоит спецтехника, на месте работают спасатели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около девяти утра под Мензелинском потерпел крушение самолет Л-410, на борту которого находились 22 человека. Жертвами катастрофы стали 16 человек, еще шестеро с травмами в больнице.