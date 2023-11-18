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Появилось видео с места ДТП с фурой в Казани, в котором погибла пассажирка легкового авто
Городская Госавтоинспекция опубликовала видео с места столкновения «Лады» и фуры в Казани.
На кадрах видно, что легковое авто залетело под прицеп большегруза, лишившись передней части кабины.
Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня в столице Татарстана. По предварительным данным, автоледи за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость и врезалась в припаркованную фуру. В итоге 32-летняя пассажирка авто погибла на месте от полученных травм.
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