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Руc Тат
Происшествия 18 ноября 2023 21:21

Появилось видео с места ДТП с фурой в Казани, в котором погибла пассажирка легкового авто

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Городская Госавтоинспекция опубликовала видео с места столкновения «Лады» и фуры в Казани.

На кадрах видно, что легковое авто залетело под прицеп большегруза, лишившись передней части кабины.

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня в столице Татарстана. По предварительным данным, автоледи за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость и врезалась в припаркованную фуру. В итоге 32-летняя пассажирка авто погибла на месте от полученных травм.

#смертельное дтп
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