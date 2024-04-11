Появилось видео с двумя десятками солдат ВСУ, которых Киев не желает вызволять из плена

Новые кадры с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в первый год проведения Специальной военной операции, опубликовал телеграм-канал chub_detection.

На записи 20 украинских мужчин, которые не прочь вернуться к своим семьям, но руководство Украины не вносит их данные в списки на обмен. Возможно, они числятся погибшими или пропавшими без вести.

Судя по видео, пленные не выглядят изможденными и голодными. Передавая привет своим родным, они ведут себя уверенно и спокойно, некоторые улыбаются. Мужчины утверждают, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Список ФИО:

1. Титаренко Руслан Петрович

2. Грищенко Дмитрий Игоревич (26.11.1993 г.р.)

3. Коваль Николай Михайлович (13.07.1989 г.р.)

4. Котяш Виктор Александрович (29.11.1991 г.р.)

5. Кузьменко Виктор Николаевич (11.08.1971 г.р.)

6. Иринархов Артем Сергеевич (05.07.1998 г.р.)

7. Педаш Михаил Анатольевич

8. Гончаров Александр Павлович (29.12.1996 г.р.)

9. Гусаров Андрей Дмитриевич 08.02.1994

10. Юрченко Станислав Сергеевич (27.01.1998 г.р.)

11. солдат 110 ОБрТрО ВСУ Шумской Иван Юрьевич (24.06.99 г.р.)

12. солдат ГПСУ Эккард Евгений Сергеевич (10.11.2001 г.р.)

13. матрос 1 ОБМП 36 ОБрМП ВСУ Мущенко Николай Александрович (17.10.1981 г.р.)

14. матрос 36 ОБрМП ВСУ Паламар Александр Владимирович (16.02.1965 г.р.)

15. солдат 56 ОМПБр ВСУ Касян Иван Павлович (14.04.84 г.р.)

16. Грицюк Орест Михайлович (17.12.1988 г.р.)

17. Кошмак Назар Викторович (26.07.2001 г.р.)

18. Пылыпась (Пилипась) Сергей Николаевич (15.06.1983 г.р.)

19. Горян Вячеслав Юрьевич (24.04.2000 г.р.)

20. Скорик Виктор Викторович (04.04.1997 г.р.)

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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