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Появилось видео с двумя десятками солдат ВСУ, которых Киев не желает вызволять из плена
Новые кадры с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в первый год проведения Специальной военной операции, опубликовал телеграм-канал chub_detection.
На записи 20 украинских мужчин, которые не прочь вернуться к своим семьям, но руководство Украины не вносит их данные в списки на обмен. Возможно, они числятся погибшими или пропавшими без вести.
Судя по видео, пленные не выглядят изможденными и голодными. Передавая привет своим родным, они ведут себя уверенно и спокойно, некоторые улыбаются. Мужчины утверждают, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Список ФИО:
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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