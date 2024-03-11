Появилось видео разгрома «элитной» бригады ГУР, сформированной для атаки на Белгород

Кадры разгрома подразделения специального назначения «Артан» Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

По данным журналиста, противник создал плацдарм для атаки на Грайворонском направлении на стыке Харьковской и Сумской областей. В состав ударной силы, которая должна была вторгнуться в Белгородскую область, были переданы 5 танков, САУ, РСЗО, более 10 единиц БМП и пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

План врага был сорван российскими разведчиками, которые обнаружили скопление войск противника и передали информацию об этом группе огневого поражения.

«Офицеры группы огневого поражения выждали момент начала формирования боевого порядка и размотали противника. - 5! танков, 3 САУ, 1 РСЗО, несколько пикапов и БМП, 70 “двухсотых” или тяжелых “трехсотых”.

Работали и наши “иксоводы”, кстати последний кадр в видео иллюстрирует плотность “ланцетов” в воздухе. Работали летчики. ФАБы с УМПК отлично попадали, в деле были и ракетчики. Ракета ОТРК “Искандер” поражает французские САУ. Ну и разведка, и корректировка рулит», – прокомментировал видео Поддубный.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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