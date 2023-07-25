Появилось видео последствий попадания снаряда в донецкий стадион «Олимпийский»

Кадрами с последствиями попадания снаряда в стадион «Олимпийский» в Донецке поделился в своем телеграм-канале министр молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

Ранее об обстреле города, артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. Он сообщил, что обстрелу подвергся Киевский район Донецка.

Кроме стадиона пострадали несколько жилых зданий на улице Розы Люксембург, а также магазин на проспекте Панфилова. Один из снарядов угодил в крышу стадиона «Олимпийский», в результате чего в спортобъекте произошло возгорание.

Также Кулемзин сообщил, что на улице Корганова в Петровском районе города найдена противопехотная фугасная мина «Лепесток».

«Мины, которые ранее разбрасывали над городом украинские нацисты, могут находиться в других районах города. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не поднимайте с земли. Обязательно обозначьте место вашей находки и вызовите специалистов по номеру 101», – отметил градоначальник.