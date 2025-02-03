Появилось видео погони за пьяным водителем Mercedes с перестрелкой в Челнах

В Набережных Челнах задержали пьяного водителя после ночной погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В минувшую пятницу инспекторы ДПС заметили Mercedes-Benz, который странно маневрировал по дороге. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость.

Полицейские немедленно начали погоню. Водитель нарушал все возможные правила: проезжал на красный свет и выезжал на встречную полосу, создавая опасность для окружающих. Стражи порядка применили оружие, сделав сначала предупредительные выстрелы, а затем поразив колеса машины.

Водителем оказался 30-летний мужчина из Муслюмовского района. Он был пьян – алкотестер показал 0,729 мг/л алкоголя. Против него составлено 16 протоколов, включая управление в нетрезвом виде, превышение тонировки, проезд на красный и другие серьезные нарушения.