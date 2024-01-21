Появилось видео отправки в зону СВО нового пополнения спецназа «Ахмат»

Кадрами отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) новых добровольцев, поступивших в состав спецназа «Ахмат», а также бойцов данного подразделения, вернувшихся после отдыха, поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что все новички прошли курс подготовки, включающий тактико-огневую подготовку, курсы доврачебной медицинской помощи раненым и ведения боя в различных условиях.

Также Кадыров отметил, что обеспечение добровольцев необходимым обмундированием осуществляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Фонд берет на себя расходы на дорогу, проживание, питание. Словом, каждый этап подготовки продуман до мельчайших деталей. Подобный подход позволяет нам регулярно пополнять ряды наших войск эффективными бойцами», – написал глава Чечни.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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