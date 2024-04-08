Появилось видео обрушения моста в Смоленской области

В социальных сетях опубликовано видео обрушения моста в Вязьме в Смоленской области.

Как сообщают ТАСС, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в результате обрушения путепровода погибла женщина. Водитель грузовика, находившегося в этот момент на мосту, получил серьезные травмы.

Смоленская транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения части железнодорожного полотна в результате обрушения Панинского моста .

В процессе будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста, а также своевременности проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации мостового сооружения.