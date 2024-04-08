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Появилось видео обрушения моста в Смоленской области
В социальных сетях опубликовано видео обрушения моста в Вязьме в Смоленской области.
Как сообщают ТАСС, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в результате обрушения путепровода погибла женщина. Водитель грузовика, находившегося в этот момент на мосту, получил серьезные травмы.
Смоленская транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения части железнодорожного полотна в результате обрушения Панинского моста .
В процессе будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста, а также своевременности проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации мостового сооружения.
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