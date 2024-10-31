Появилось видео наезда легковушки на пожилую женщину в Казани

Госавтоинспекция Казани опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на женщину на улице Восстания.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне в 16:30. Водитель Hyundai Solaris сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Женщина-пешеход получила травмы, ее увезли в больницу. Проводится административное расследование.