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Появилось видео наезда легковушки на пожилую женщину в Казани
Госавтоинспекция Казани опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на женщину на улице Восстания.
По данным ведомства, ДТП произошло накануне в 16:30. Водитель Hyundai Solaris сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Женщина-пешеход получила травмы, ее увезли в больницу. Проводится административное расследование.
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