Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские начали проверку после видео избиения ребенка мужчиной в Челнах
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка. Как рассказали в соцсетях жители города, инцидент произошел в Набережных Челнах в 32-м комплексе.
На ролике видно, как мужчина удерживает мальчика, лежавшего на снегу лицом вниз. Ребенок пытается встать, но мужчина снова со всей силы бросает его лицом в снег.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили «Татар-информу» в МВД по Татарстану.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников