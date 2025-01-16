Полицейские начали проверку после видео избиения ребенка мужчиной в Челнах

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка. Как рассказали в соцсетях жители города, инцидент произошел в Набережных Челнах в 32-м комплексе.

На ролике видно, как мужчина удерживает мальчика, лежавшего на снегу лицом вниз. Ребенок пытается встать, но мужчина снова со всей силы бросает его лицом в снег.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили «Татар-информу» в МВД по Татарстану.