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Руc Тат
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Происшествия 16 января 2025 12:11

Полицейские начали проверку после видео избиения ребенка мужчиной в Челнах

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В соцсетях появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка. Как рассказали в соцсетях жители города, инцидент произошел в Набережных Челнах в 32-м комплексе.

На ролике видно, как мужчина удерживает мальчика, лежавшего на снегу лицом вниз. Ребенок пытается встать, но мужчина снова со всей силы бросает его лицом в снег.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили «Татар-информу» в МВД по Татарстану.

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