Массовый отказ украинских военнослужащих выдвинуться на боевые позиции запечатлел на видео один из офицеров ВСУ. Соответствующие кадры на днях опубликовал в своем телеграм-канале украинский политолог, доктор политических наук Александр Семченко.

Он отметил, что на записи личный состав одного из батальонов 4-й танковой бригады ВСУ. На видео офицер дает команду выйти из строя тем, кто отказывается выполнять зачитанный им приказ.

Строй покинули 37 военнослужащих. Их выстроили в шеренги и приказали каждому под запись подтвердить свой отказ, что солдаты и сделали. На этом видео прерывается. О дальнейшей судьбе показанных украинских солдат ничего не известно.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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