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Появилось видео, на котором 37 солдат ВСУ отказываются выдвигаться на боевые позиции
Массовый отказ украинских военнослужащих выдвинуться на боевые позиции запечатлел на видео один из офицеров ВСУ. Соответствующие кадры на днях опубликовал в своем телеграм-канале украинский политолог, доктор политических наук Александр Семченко.
Он отметил, что на записи личный состав одного из батальонов 4-й танковой бригады ВСУ. На видео офицер дает команду выйти из строя тем, кто отказывается выполнять зачитанный им приказ.
Строй покинули 37 военнослужащих. Их выстроили в шеренги и приказали каждому под запись подтвердить свой отказ, что солдаты и сделали. На этом видео прерывается. О дальнейшей судьбе показанных украинских солдат ничего не известно.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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