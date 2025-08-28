news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 09:48

Появилось видео момента смертельного ДТП в Казани, в котором погиб самокатчик

Появилось видео трагического происшествия в Казани, где в результате наезда иномарки погиб 48-летний мужчина на электросамокате. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Согласно предварительной информации от местной Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Маршала Чуйкова – Бондаренко BMW столкнулся Suzuki, вылетел с проезжей части и сбил 48-летнего самокатчика, который стоял на тротуаре. От полученных травм мужчина скончался на месте.

#ДТП жертвы #дтп в казани
