Появилось видео момента смертельного ДТП в Казани, в котором погиб самокатчик

Появилось видео трагического происшествия в Казани, где в результате наезда иномарки погиб 48-летний мужчина на электросамокате. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Согласно предварительной информации от местной Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Маршала Чуйкова – Бондаренко BMW столкнулся Suzuki, вылетел с проезжей части и сбил 48-летнего самокатчика, который стоял на тротуаре. От полученных травм мужчина скончался на месте.