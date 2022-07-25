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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  11:10
Полина Шевчук

Появилось видео момента смертельного ДТП с легковушками и фургоном под Казанью

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Появилось видео момента смертельного ДТП с легковушками и фургоном под Казанью
республиканская Госавтоинспекция

На камеру видеорегистратора попал момент столкновения KIA с фургоном на трассе под Казанью.

На кадрах видно, как по дороге едем белая легковушка. В какой-то момент водитель выезжает на встречку и лоб в лоб сталкивается с грузовиком.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в аварии погиб водитель KIA и 28-летняя пассажирка этого же автомобиля. Травмы получил 42-летний водитель фургона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром на трассе в сторону аэропорта произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека.
 

 

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