Появилось видео момента смертельного ДТП с легковушками и фургоном под Казанью

республиканская Госавтоинспекция

На камеру видеорегистратора попал момент столкновения KIA с фургоном на трассе под Казанью.

На кадрах видно, как по дороге едем белая легковушка. В какой-то момент водитель выезжает на встречку и лоб в лоб сталкивается с грузовиком.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в аварии погиб водитель KIA и 28-летняя пассажирка этого же автомобиля. Травмы получил 42-летний водитель фургона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром на трассе в сторону аэропорта произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека.

