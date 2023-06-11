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Появилось видео момента ДТП в Татарстане, где погибла 17-летняя наездница
В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео смертельного ДТП в Тукаевском районе РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лошадь испугалась проезжающего мимо грузовика и скинула девочку под колеса КАМАЗа.
На кадрах видно, как одна из лошадей испугалась проезжающего мимо КАМАЗа и скинула наездницу. В результате девушка оказалась под колесами грузового автомобиля. Стоит отметить, что навстречу большегрузу двигался также легковой автомобиль с включенными «аварийками».
Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» в Набережных Челнах Валентин Кулагин, трагедия произошла на 4-м км автодороги М 7 возле поселка Новый. Сообщение о том, что грузовик совершил наезд на девушку-подростка, поступило накануне в четыре часа вечера в ОМВД России по Тукаевскому району. 17-летняя наездница двигалась верхом на лошади и упала на дорогу. В результате девушка оказалась под колесами встречного КАМАЗа.
В результате ДТП 17-летняя девушка скончались на месте до приезда скорой помощи.
Мать погибшей девушки рассказала, что дочь часто каталась на лошади по полям. Она также сообщила, что лошадь принадлежит их семье.
По словам 39-летнего водителя грузовика, он двигался по своей полосе, не превышая скорости. Мужчина видел, как впереди на лошади кто-то двигался ему навстречу. После того, как лошадь внезапно сбросила наездника, водитель не успел среагировать и совершил наезд.
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