Появилось видео момента ДТП в Татарстане, где погибла 17-летняя наездница

В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео смертельного ДТП в Тукаевском районе РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лошадь испугалась проезжающего мимо грузовика и скинула девочку под колеса КАМАЗа.

На кадрах видно, как одна из лошадей испугалась проезжающего мимо КАМАЗа и скинула наездницу. В результате девушка оказалась под колесами грузового автомобиля. Стоит отметить, что навстречу большегрузу двигался также легковой автомобиль с включенными «аварийками».

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» в Набережных Челнах Валентин Кулагин, трагедия произошла на 4-м км автодороги М 7 возле поселка Новый. Сообщение о том, что грузовик совершил наезд на девушку-подростка, поступило накануне в четыре часа вечера в ОМВД России по Тукаевскому району. 17-летняя наездница двигалась верхом на лошади и упала на дорогу. В результате девушка оказалась под колесами встречного КАМАЗа.

В результате ДТП 17-летняя девушка скончались на месте до приезда скорой помощи.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Мать погибшей девушки рассказала, что дочь часто каталась на лошади по полям. Она также сообщила, что лошадь принадлежит их семье.

По словам 39-летнего водителя грузовика, он двигался по своей полосе, не превышая скорости. Мужчина видел, как впереди на лошади кто-то двигался ему навстречу. После того, как лошадь внезапно сбросила наездника, водитель не успел среагировать и совершил наезд.