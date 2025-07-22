Появилось видео момента ДТП с троллейбусом, который влетел в фонарный столб

Появилось видео момента ДТП с троллейбусом, который сегодня днем влетел в фонарный столб в Казани.

На кадрах видно, что ДТП произошло из-за водителя отечественного автомобиля, который подрезал троллейбус.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель легковушки подрезал троллейбус. В результате водитель троллейбуса влетел в фонарный столб, который упал на дорогу.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс» движение троллейбусов маршрутов 1 и 2 временно приостановлено. На месте работают ремонтные службы.