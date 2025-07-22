Появилось видео момента ДТП с троллейбусом, который влетел в фонарный столб
Появилось видео момента ДТП с троллейбусом, который сегодня днем влетел в фонарный столб в Казани.
На кадрах видно, что ДТП произошло из-за водителя отечественного автомобиля, который подрезал троллейбус.
«Татар-информ» рассказывал, что водитель легковушки подрезал троллейбус. В результате водитель троллейбуса влетел в фонарный столб, который упал на дорогу.
Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, к счастью, никто не пострадал.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс» движение троллейбусов маршрутов 1 и 2 временно приостановлено. На месте работают ремонтные службы.