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Происшествия 2 мая 2024 15:11

Появилось видео массовой аварии под Лаишево, в которой погиб водитель

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В социальных сетях опубликовано видео смертельного массового ДТП, которое произошло рядом с селом Усады в Лаишевском районе.

На кадрах видно, как на оживленной трассе иномарка идет на обгон и на огромной скорости врезается во встречную грузовую «ГАЗель», после чего обе машины отбрасывает на другие транспортные средства.

Напомним, всего в ДТП получили повреждения два легковых автомобиля, «ГАЗель», а также грузовик и автобус. Водитель одной из легковушек погибла на месте, травмы также получила 8-летняя девочка.

#смертельное дтп
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