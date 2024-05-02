Появилось видео массовой аварии под Лаишево, в которой погиб водитель

В социальных сетях опубликовано видео смертельного массового ДТП, которое произошло рядом с селом Усады в Лаишевском районе.

На кадрах видно, как на оживленной трассе иномарка идет на обгон и на огромной скорости врезается во встречную грузовую «ГАЗель», после чего обе машины отбрасывает на другие транспортные средства.

Напомним, всего в ДТП получили повреждения два легковых автомобиля, «ГАЗель», а также грузовик и автобус. Водитель одной из легковушек погибла на месте, травмы также получила 8-летняя девочка.