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Появилось видео массовой аварии под Лаишево, в которой погиб водитель
В социальных сетях опубликовано видео смертельного массового ДТП, которое произошло рядом с селом Усады в Лаишевском районе.
На кадрах видно, как на оживленной трассе иномарка идет на обгон и на огромной скорости врезается во встречную грузовую «ГАЗель», после чего обе машины отбрасывает на другие транспортные средства.
Напомним, всего в ДТП получили повреждения два легковых автомобиля, «ГАЗель», а также грузовик и автобус. Водитель одной из легковушек погибла на месте, травмы также получила 8-летняя девочка.
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