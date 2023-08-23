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Происшествия 23 августа 2023 20:14

Появилось видео крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области

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Появлось видео крушения частного самолета в Тверской области, в котором погибли десять человек.

Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург. Среди пассажиров находился Евгений Пригожин, о чем информировала Росавиация.

Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС.

Устанавливаются детали происшествия.

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