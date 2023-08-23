Появилось видео крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области

Появлось видео крушения частного самолета в Тверской области, в котором погибли десять человек.

Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург. Среди пассажиров находился Евгений Пригожин, о чем информировала Росавиация.

Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.



В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, МЧС.

Устанавливаются детали происшествия.