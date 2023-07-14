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В Казани во время ссоры мужчина несколько раз выстрелил в оппонента из ракетницы
В результате конфликта в Казани мужчина несколько раз выстрелил в приятеля из ракетницы.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение, что в одном из дворов дома по улице Кул Гали мужчине требуется медицинская помощь.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя казанцами произошел конфликт, в результате которого один выстрелил в другого из предмета, который похож на пистолет, после чего скрылся. Пострадавшему 27-летнему мужчине была оказана медицинская помощь.
В настоящее время личность злоумышленника установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.
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