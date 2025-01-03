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Появилось видео, как в Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребенком
Местные СМИ опубликовали видео в соцсетях, как в Бугульме мужчина с ребенком на руках стоял возле подъезда и на него с крыши упал снег.
Пишут, что инцидент произошел у дома №41 на улице Гафиатуллина.
На видео видно, как снег упал прямо на голову мужчине, к счастью, он успел вовремя отбежать, чтобы глыба не задела ребенка.
«Уважаемые горожане! Если вы заметили снег или сосульки, свисающие с крыши вашего дома, немедленно обратитесь в свою управляющую компанию. В случае, если обслуживающая организация не проводит работы по очистке кровли, необходимо сообщить об этом в Бугульминскую зональную Жилищную инспекцию по телефону: (85594)6 05 45», – обратился к жителям глава Бугульминского района Ленар Закиров.
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