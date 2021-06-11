Появилось видео из казанского автобуса, в котором годовалой девочке зажало ногу дверьми

В Казани накажут водителя автобуса, в котором дверьми зажало ногу годовалой девочки. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ассоциация опубликовала видео инцидента, записанное на камеру автобуса. На ролике видно, как автобус останавливается на остановке, и в этот момент открываются двери. Женщина с ребенком на руках собиралась выйти, однако двери начали закрываться.

Самой женщине удалось проскочить через закрывающиеся двери, однако между ними зажало ее сумку и ногу девочки. Затем автобус проехал некоторое расстояние, после чего вновь остановился и открыл двери. Девочка получила ушиб ноги, после оказания медпомощи ее отпустили из больницы.

Ассоциация перевозчиков призывает родителей с маленькими детьми не выбегать из автобуса, когда закрываются двери. В подобных случаях можно сообщить кондуктору, что вы не успели выйти, или связаться с водителем, нажав на кнопку на поручне.

Водителя автобуса привлекут к дисциплинарной и административной ответственности из-за того, что он начал движение с открытыми дверьми.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани дверью автобуса зажало ногу годовалой девочки.