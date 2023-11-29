Появилось видео и стали известны подробности смертельного наезда на пешехода в Казани

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня в 15.19 напротив дома 15 по улице Фрунзе. Водитель грузовика нарушил требования знака «Движение прямо» и повернул налево, после чего сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

Со слов 69-летнего водителя, он не заметил знак и пешеходов на дороге. В результате наезда 33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Второй пешеход-женщина 38 лет с предварительным диагнозом закрытый перелом обеих костей левого предплечья, после оказания первой помощи госпитализирована в больницу.

Как стало известно агентству, погибшая работала на пороховом заводе и возвращалась домой вместе с коллегой. Перед трагедией она созвонилась с супругом и сообщила, что скоро вернется домой. Мужчина пошел навстречу супруге и, к сожалению, обнаружил ее уже лежащей на проезжей части.

Также отметим, что женщины попали под задние колеса грузового авто. Пострадавшую, которую госпитализировали в 7 горбольницу, достали из-под колес «КамАЗа» до приезда медицинской службы.