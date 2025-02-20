Появилось видео ДТП с двумя легковушками в Казани, водитель в больнице

Сегодня утром в Казани на улице Магистральная 59-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не уступил дорогу и влетел в автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

«В результате ДТП виновник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Соблюдайте правила дорожного движения, водители, будьте внимательнее на дрогах. Давайте вместе сделаем город безопаснее!» — сказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.