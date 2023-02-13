Появилось видео ДТП на Глушко, где под колеса авто попали две девочки

Появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с двумя казанскими школьницами и иномаркой.

На кадрах видно, как две девочки переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу перед стоящим на остановке троллейбусом.

Подруги не видят несущуюся на большой скорости KIA, водитель которой, судя по кадрам, не стал снижать скорость перед зеброй. Едва девочки выходят на проезжую часть, иномарка сбивает школьниц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло напротив дома №5 по улице Глушко. Девочки госпитализированы.