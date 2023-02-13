news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 февраля 2023  14:52
Алексей Новиков

Появилось видео ДТП на Глушко, где под колеса авто попали две девочки

news_top_970_100

Появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с двумя казанскими школьницами и иномаркой.

На кадрах видно, как две девочки переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу перед стоящим на остановке троллейбусом. 

Подруги не видят несущуюся на большой скорости KIA, водитель которой, судя по кадрам, не стал снижать скорость перед зеброй. Едва девочки выходят на проезжую часть, иномарка сбивает школьниц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло напротив дома №5 по улице Глушко. Девочки госпитализированы.

#сбили детей на зебре #авария в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное