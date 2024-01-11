Появилось видео допроса 18-летнего «азовца», взятого в плен в Серебрянском лесу

Кадры допроса 18-летнего медика из 12 отдельной бригады «Азов»*, которого российские бойцы взяли в плен в Серебрянском лесу на Сватово-Кременном направлении, опубликовал телеграм-канал «Архангел Спецназа».

Во время допроса юный боевик рассказал, как попал в вышеупомянутое подразделение, а также о прошедшей там подготовке. Кроме того, он упомянул об отношении родителей к его службе. В заключении он поведал подробности о том, как попал в плен.

Комментируя видео, авторы канала отметили, что при следующем допросе паренек сообщил более важные сведения, которые они на данный момент не могут раскрывать.

«После заговорил, да так, что их командование засуетилось, как мыши в коробке. По определенным причинам, мы не можем раскрывать всего, но персонаж очень важный оказался. Папе привет», – говорится в комментарии к записи.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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