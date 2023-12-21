Появилось полное видео разгрома бронегруппы 93-й бригады ВСУ под Бахмутом

Кадрами разгрома одной из бронегрупп Вооруженных сил Украины в районе линии Клещеевка – Андреевка под Артемовском (Бахмутом) поделился телеграм-канал Судоплатов. .

На видео собраны моменты уничтожения различной техники, в число которой вошли образцы НАТО. В списке танки Т72 и Leopard, а также несколько бронетранспортеров БМП-1, БТР-3, CV-90.

По данным авторов телеграм-канала «Оборонка», на записи показан разгром бронегруппы 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», которая была задействована противником на южном фланге Артемовска.

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