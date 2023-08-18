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Появилось полное видео неудачной атаки 59-й бригады ВСУ с подрывом танка и «Хамви»
Почти двухминутное видео неудачной атаки одной из групп мотопехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), с поддержкой танка, опубликовал телеграм-канал RVvoenkor.
По данным автора публикации, на записи один из эпизодов наступления отдельной 59-й мотопехотной бригады ВСУ на Донецком направлении. В кадре две бронемашины «Хамви» с пехотой и расчищающий им путь танк.
Двигаясь в сторону российских позиций, небольшая колонна заезжает на минное поле. Первым подрывается танк. Затем под шквальный огонь попадают бронемашины, и выскочившие из них украинские пехотинцы. Запись прекращается после уничтожения одного из «Хамви».
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