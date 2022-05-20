Появились списки двух тысяч погибших и плененных украинских военных

Российские силовики получили списки погибших, пропавших без вести и плененных украинских военных. Перечень из более двух тысяч имен и фамилий опубликовало РИА Новости.

«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — передает агентство слова источника в силовых ведомствах.

Собеседник агентства, обратил внимание на то, что в списках подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав.

Агентство также опубликовало списки военных, попавших в плен на острове Змеиный и перечень дезертиров.