Появились рендеры планируемых к благоустройству парков в Татарстане

Парк в Бавлах. Рендеры предоставлены Институтом развития городов Татарстана

Восемь городов и одно село стали участниками Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений: Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Нурлат, Кукмор и Свияжск. Институт развития городов Татарстана показал «Татар-информу» рендеры трех общественных пространств в Бавлах, Азнакаеве и Менделеевске.

Результаты конкурса станут известны в августе 2023 года. В случае победы в Татарстане появятся общественные пространства уже в 2024 году, а грант на их создание составит 670 млн рублей.

Над заявками работали архитекторы, социологи, профильные эксперты, а еще представители городских сообществ и администраций районов. Каждый год в создание проектов вовлекают жителей городов и сел: эксперты проводят общественные обсуждения, продумывают событийное наполнение, а еще тестируют территорию до того, как пространство благоустроят. Например, мероприятие на улице Малкина в Тетюшах посетили более 800 человек разных возрастов — это означает, что уже сейчас жители видят территорию не просто удобным транзитом, но и местом встреч и общения. А в Менделеевске жители чуть больше узнали про историческое наследие, имение Ушковых, и выразили поддержку архитекторам в сохранении исторического облика города.

Фото: парк в Азакаево

Село Свияжск участвует в конкурсе впервые. В рамках подготовки заявки эксперты подготовили альтернативный маршрут для туристов с акцентом на уединение и живописные маршруты через Соловьиную рощу и Историческое озеро.

В заявках эксперты отражают местный быт, особенности и пожелания местных жителей. В ходе подготовки проходит как минимум две встречи, на которых они рассказывают про проект.

Если проекты станут победителями, на территориях-участницах появятся новые комфортные общественные пространства и смогут решиться социальные и экономические проблемы. Например, в селе Свияжск снизится антропогенная туристическая нагрузка на самый популярный маршрут, в Бугульме у подростков наконец-то появится «собственная» территория, благодаря чему будет больше возможностей для молодых людей, а главное — они будут сосредоточены не только в здании Дворца молодежи.

Фото: общественное пространство в Менделеевске

Территориями-участницами стали:

— «Второй центр. Благоустройство главной исторической улицы Ленина» в Бугульме;

— «ЦПКиО — Центральный Парк Контакта и Открытий. Благоустройство территории парка им. Р. К. Ишкаева и Городского стадиона» в Азнакаеве;

— «Бавлы встречающие. Формирование центра города через развитие улиц пл. Октября и Пионерская с прилегающими территориями» в Бавлах;

—Центральный парк «на поселке» в Менделеевске;

— «Путь от придорожной к комфортной городской среде. Благоустройство улицы Кариева» в Нурлате;

— «Диалог поколений — возрождение улицы Малкина» в Тетюшах;

— «Свияжск. Верхний променад берега Свияги» в Свияжске;

— «Здоровая среда — рецепт от Кукмора. Развитие территории у ЦРБ, улица Ворошилова» в Кукморе;

— Развитие исторической улицы Карла Маркса в Мензелинске

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в седьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, 32 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 млрд рублей. Институт развития городов Татарстана с 2016 года координирует работу по формированию комфортной городской среды в республике.