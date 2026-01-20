Появились подробности смертельного ДТП с легковушкой в Челнах

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

В Госавтоинспекции Челнов рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне на Старосармановской улице.

По данным ведомства, около 15.54 водитель «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость и врезался в отбойник. После этого легковушку отбросило на встречный Ford Explorer.

В результате ДТП скончался 30-летний пассажир «Лады», который сидел сзади. 26-летнего водителя легковушки осмотрели на месте, еще одного пассажира – 20-летнего парня – увезли в реанимационное отделение БСМП. Отмечается, водитель и оба пассажира были пристегнуты.