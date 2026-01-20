news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 января 2026 10:45

Появились подробности смертельного ДТП с легковушкой в Челнах

Читайте нас в
Телеграм
Появились подробности смертельного ДТП с легковушкой в Челнах
Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

В Госавтоинспекции Челнов рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне на Старосармановской улице.

По данным ведомства, около 15.54 водитель «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость и врезался в отбойник. После этого легковушку отбросило на встречный Ford Explorer.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

В результате ДТП скончался 30-летний пассажир «Лады», который сидел сзади. 26-летнего водителя легковушки осмотрели на месте, еще одного пассажира – 20-летнего парня – увезли в реанимационное отделение БСМП. Отмечается, водитель и оба пассажира были пристегнуты.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

#госавтоинспекция #ДТП жертвы #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026