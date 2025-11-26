Появились подробности смертельного ДТП с фурой на Технической в Казани
Сегодня днем в Казани на улице Техническая водитель «ГАЗели» на большой скорости влетел в стоящую фуру Scania в сцепке с тралом.
Удар произошел передней правой стороной кабины «ГАЗели» в заднюю левую часть трала.
От полученных травм пассажир «ГАЗели» — 49-летний мужчина — скончался.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и наряды МЧС России.
Материалы по факту ДТП для процессуальной оценки будут направлены в ГСУ МВД по Республике Татарстан.