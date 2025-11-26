Появились подробности смертельного ДТП с фурой на Технической в Казани

Сегодня днем в Казани на улице Техническая водитель «ГАЗели» на большой скорости влетел в стоящую фуру Scania в сцепке с тралом.

Удар произошел передней правой стороной кабины «ГАЗели» в заднюю левую часть трала.

От полученных травм пассажир «ГАЗели» — 49-летний мужчина — скончался.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и наряды МЧС России.

Материалы по факту ДТП для процессуальной оценки будут направлены в ГСУ МВД по Республике Татарстан.

