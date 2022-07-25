Появились подробности смертельного ДТП с фургоном и легковушками на трассе под Казанью

республиканская Госавтоинспекция

Республиканская Госавтоинспекция рассказала подробности страшного ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе под Казанью в сторону аэропорта.

По предварительным данным, KIA двигалась со стороны аэропорта, выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с фургоном Isuzu. От удара легковушка вылетела в кювет.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что легковой автомобиль был такси – на месте ДТП обнаружены шашечки, а в машине установлено газовое оборудование.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле. Кроме того, травмы получил водитель фургона. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

На месте происшествия работу правоохранительных и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Лаишевского района Андрей Наумов, рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Фото: © прокуратура РТ

Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. Также на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, которая сейчас проводится органами внутренних дел.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе под Казанью произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека.

