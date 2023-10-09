Появились подробности попавшего на видео пленения 17 солдат ВСУ

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем телеграм-канале раскрыл подробности попавшей на видео массовой сдачи в плен 17 украинских военнослужащих. Напомним, соответствующие кадры были опубликованы в сети на прошлой неделе без информации о месте происходящего.

По данным Поддубного, запись была сделана в районе города Марьинка Донецкой области. Здесь украинцы вели оборону одного из опорных пунктов. Отмечается, что они удерживали данные позиции, пока у них не кончились боеприпасы.

На запрос о помощи и эвакуации солдаты ВСУ получили от своего командования отказ, что и повлияло на их решение о сдаче в плен. Выйдя на связь с российскими военнослужащими, украинцы договорились о прекращении огня, после чего оставили свои позиции. В их числе были тяжелораненые, которым бойцы РФ оказали необходимую медицинскую помощь.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.