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Появились подробности попавшего на видео пленения 17 солдат ВСУ
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем телеграм-канале раскрыл подробности попавшей на видео массовой сдачи в плен 17 украинских военнослужащих. Напомним, соответствующие кадры были опубликованы в сети на прошлой неделе без информации о месте происходящего.
По данным Поддубного, запись была сделана в районе города Марьинка Донецкой области. Здесь украинцы вели оборону одного из опорных пунктов. Отмечается, что они удерживали данные позиции, пока у них не кончились боеприпасы.
На запрос о помощи и эвакуации солдаты ВСУ получили от своего командования отказ, что и повлияло на их решение о сдаче в плен. Выйдя на связь с российскими военнослужащими, украинцы договорились о прекращении огня, после чего оставили свои позиции. В их числе были тяжелораненые, которым бойцы РФ оказали необходимую медицинскую помощь.
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