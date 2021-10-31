Появились подробности массовой драки на дороге в Казани

Потасовка произошла накануне вечером напротив дома №3 по улице Глушко. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, участниками конфликта стали четыре человека.

«На место происшествия приехали полицейские. Они задержали двоих участников конфликта и доставили их в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным агентства, причиной драки стала громкая музыка в машине одного из участников потасовки.

К мужчине, который громко слушал песни в авто, подошла женщина, сделала замечание и попросила убавить звук. Водитель в грубой форме отказал ей. Тогда женщина позвонила сыну и рассказала о произошедшем. Молодой человек приехал с друзьями, чтобы наказать обидчика матери. После этого произошла драка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на улице Глушко в Казани произошла массовая драка.