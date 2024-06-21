Появились подробности массового ДТП на Чистопольской в Казани

Появились подробности массовой аварии на улице Чистопольской в Казани с участием семи автомобилей. Инцидент случился напротив дома 33 В, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz со стажем вождения 4 года, двигаясь в направлении улицы Бичурина, при перестроении не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с другим Mercedes-Benz под управлением 27-летнего водителя.

В результате столкновения один из автомобилей выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

В ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan, который был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Степень тяжести его травм уточняется.