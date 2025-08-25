Появились подробности инцидента с челнинцем, который загорелся возле подъезда

Появились подробности инцидента с жителем Набережных Челнов, который загорелся возле подъезда, сидя на скамейке в 47-м комплексе.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчина уснул с сигаретой на скамейке, он не сразу заметил, что его одежда воспламенилась.

Очевидцы потушили пламя подручными средствами. Челнинец получил 40% ожогов тела. Сейчас он находится в БСМП Набережных Челнов.

«Татар-информ» рассказывал, что мужчина сидел не один, но его друг спокойно удалился, увидев огонь.

Как рассказали агентству в Горздраве Челнов, врачи оценивают его состояние как тяжелое.