Появились подробности гибели курского студента, которого посмертно наградил Путин

Президент Владимир Путин посмертно наградил студента курского госуниверситета Илию Гукежева «За спасение погибавших», который погиб, пытаясь спасти жизнь маленькой девочки во время атаки украинского дрона.

Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района Курской области. В тот день над домом, где находились родители парня, появился беспилотник. Он сбросил боеприпасы, в результате чего погибли пять человек, включая двух детей. Еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала РИА Новостям сестра погибшего Диана Минаева, Илия приехал к родителям на границу, чтобы помочь им — отнести продукты и лекарства. В момент атаки рядом остановилась семья армян с детьми. Когда раздались взрывы, Илия вместе с матерью увидел, что люди получили тяжелые ранения. Среди пострадавших была девочка, которая еще дышала.

Молодой человек бросился на помощь: помог вынести ребенка, вызвал скорую, пытался найти связь. Позже он вместе с соседкой занес девочку в дом, чтобы оказать первую помощь. Но дрон вернулся и нанес повторный удар по дому. В результате мощных взрывов Илия погиб. Не выжила и сама девочка. Ударом контузило мать Илии, а отец получил ранения.

Сотрудники Курского госуниверситета, где Илия учился в магистратуре по направлению «Картография и геоинформатика», отметили его как доброжелательного, отзывчивого и трудолюбивого человека. Его преподаватель и куратор Ирина Требушкова подчеркнула, что Илия всегда старался помочь другим, особенно жителям своего родного приграничного района.