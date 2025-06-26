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Происшествия 26 июня 2025 08:38

Появились подробности гибели курского студента, которого посмертно наградил Путин

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Президент Владимир Путин посмертно наградил студента курского госуниверситета Илию Гукежева «За спасение погибавших», который погиб, пытаясь спасти жизнь маленькой девочки во время атаки украинского дрона.

Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района Курской области. В тот день над домом, где находились родители парня, появился беспилотник. Он сбросил боеприпасы, в результате чего погибли пять человек, включая двух детей. Еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала РИА Новостям сестра погибшего Диана Минаева, Илия приехал к родителям на границу, чтобы помочь им — отнести продукты и лекарства. В момент атаки рядом остановилась семья армян с детьми. Когда раздались взрывы, Илия вместе с матерью увидел, что люди получили тяжелые ранения. Среди пострадавших была девочка, которая еще дышала.

Молодой человек бросился на помощь: помог вынести ребенка, вызвал скорую, пытался найти связь. Позже он вместе с соседкой занес девочку в дом, чтобы оказать первую помощь. Но дрон вернулся и нанес повторный удар по дому. В результате мощных взрывов Илия погиб. Не выжила и сама девочка. Ударом контузило мать Илии, а отец получил ранения.

Сотрудники Курского госуниверситета, где Илия учился в магистратуре по направлению «Картография и геоинформатика», отметили его как доброжелательного, отзывчивого и трудолюбивого человека. Его преподаватель и куратор Ирина Требушкова подчеркнула, что Илия всегда старался помочь другим, особенно жителям своего родного приграничного района.

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