Появились подробности ДТП в Казани, где легковушка насмерть сбила пожилую женщину
В ГИБДД Казани рассказали подробности страшной аварии, которая произошла сегодня утром на улице Осиновская в Казани.
По предварительным данным, водитель легковушки Skoda ехал со стороны улицы Залесная совершил столкновение с грузовиком MAN, после чего сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. От полученных травм бабушка скончалась на месте происшествия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани иномарка насмерть сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу по зебре.