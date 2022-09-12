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Происшествия
12 сентября 2022  12:37
Полина Шевчук

Появились подробности ДТП в Казани, где легковушка насмерть сбила пожилую женщину

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Появились подробности ДТП в Казани, где легковушка насмерть сбила пожилую женщину
Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

В ГИБДД Казани рассказали подробности страшной аварии, которая произошла сегодня утром на улице Осиновская в Казани.

По предварительным данным, водитель легковушки Skoda ехал со стороны улицы Залесная совершил столкновение с грузовиком MAN, после чего сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. От полученных травм бабушка скончалась на месте происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани иномарка насмерть сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу по зебре.
 

 

#смертельный наезд на пешехода #ГИБДД Казани
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