Появились подробности ДТП с авто, влетевшим в автобусную остановку в Казани

Сегодня в Казани 32-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Mazda CX5 влетела в автобусную остановку.

«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло на улице Достоевского, со стороны улицы Абжалилова.

Со слов водителя, она была вынуждена изменить направление движения из-за автомобиля, который резко затормозил впереди нее. После водитель с места происшествия уехал. Сейчас автомобиль находится в розыске.

На остановке в этот момент стояла девушка, которая по счастливой случайности не пострадала.