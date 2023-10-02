Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились кадры уничтожения российским «Солнцепеком» живой силы и техники ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ на позициях в лесистой местности расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Видеозапись появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
Стоит отметить, что «Солнцепек» достаточно эффективно показывает себя в ходе специальной военной операции.
В Минобороны РФ поясняют, что система ТОС предназначается для огневой поддержки пехоты и танков, она поражает живую силу противника, открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боев. Также она может вывести из строя легкобронированную технику и транспортные средства.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа