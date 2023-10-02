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Руc Тат
Происшествия 2 октября 2023 16:31

Появились кадры уничтожения российским «Солнцепеком» живой силы и техники ВСУ

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Минобороны России показало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ на позициях в лесистой местности расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Видеозапись появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Стоит отметить, что «Солнцепек» достаточно эффективно показывает себя в ходе специальной военной операции.

В Минобороны РФ поясняют, что система ТОС предназначается для огневой поддержки пехоты и танков, она поражает живую силу противника, открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боев. Также она может вывести из строя легкобронированную технику и транспортные средства.

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#минобороны рф
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