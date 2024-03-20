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Появились кадры уничтожения бойцами из РТ двух танков «Leopard»
Появились видеокадры уничтожения двух танков «Leopard» , которые были подбиты бойцами татарстанского батиальона. Видеозапись опубликовал военкор Андрей Руденко в своем телеграм-канале.
На записи видно, что практически весь экипаж боевых машин был ликвидирован.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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