Появились кадры уничтожения бойцами из РТ двух танков «Leopard»

Появились видеокадры уничтожения двух танков «Leopard» , которые были подбиты бойцами татарстанского батиальона. Видеозапись опубликовал военкор Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

На записи видно, что практически весь экипаж боевых машин был ликвидирован.

«Leopard» считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский «Abrams», пишет РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

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